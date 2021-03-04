В Киеве задержали злоумышленников, которые грабили людей в заведениях общественного питания

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что злоумышленники действовали по схеме "подсели, украли и ушли".

Так, вчера, 3 марта, около 14.00, на улице Ивана Франко, 46, правоохранителями из ОПО УУР было выявлено и задержано иностранных граждан. Указанные лица обоснованно подозреваются в совершении ряда краж у посетителей заведений общественного питания.

"Наиболее распространенная схема - "подсед". Заключается в том, что лица садятся неподалеку от вещей, которые жертва оставила без надежного присмотра. Далее - кто-то отвлекает, кто-то прячет руки вора, а кто-то - ворует", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были задержаны пять человек. Самому старшему - 58 лет, а самому младшему - 41.

"Похоже, что с наступлением весны всякие неуважительные лица начинают снова появляться в столице. Поэтому, друзья, будьте внимательны и осторожны", - обращаются к киевлянам.

Ранее сообщалось, что в Киеве злоумышленники, угрожая ножом кассиру, забрали из кассы 3 тысячи гривен и скрылись. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Инцидент произошел в Деснянском районе столицы.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото: "затолкал, душил и заклеил рот скотчем".

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона: что известно о нападавшем.