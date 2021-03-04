В Киеве женщина по неизвестным причинам стала посреди дороги и начала бросаться под машины
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Отмечается, что инцидент произошел на улице Бакинская. Из-за таких действий женщины люди вызвали на место полицию.
"На ул. Бакинская неадекватная женщина бросалась под автомобили. Вызвали полицию. Сейчас с ней разбираются сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
На опубликованных с места кадрах можно увидеть, что женщина стоит посреди дороги и бросается под машины, которые едут мимо. Водители останавливают и объезжают ее, и тогда она возвращается "на место" и бросается уже в следующее авто.
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О личности женщины и причинах такого поведения пока что информации нет. Как видно на записи, своими действиями женщина создает аварийную ситуацию на дороге и затрудняет движение транспорта.
Ранее также сообщалось, что в Киеве таксист в состоянии алкогольного опьянения сбил на переходе женщину с коляской. Авария произошла возле остановки Петра Запорожца на бульваре Перова. Таксист службы Bolt сбил маму с коляской. Проверка на драгере показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения - 2.71 промилле. Женщина успела толкнуть коляску на тротуар, а сама оказалась на капоте.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.