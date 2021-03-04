В Киеве в Международный женский день прогнозируют довольно прохладную погоду и осадки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Украинского гидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, погода в Киеве в Международный женский день в понедельник, 8 марта, будет холодной и мокрой - днем температура составит всего 3 градуса выше нуля.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 1 до 3 градусов мороза. Осадков не предвидится, а днем будет от 1 до 3 градусов тепла. Также ожидается мокрый снег с дождем. Ветер синоптики прогнозируют западный, ре будет достигать 7-12 метров в секунду.

Как известно, 8 марта - государственный выходной в Украине.

Ранее сообщалось, что с 4 по 7 марта в некоторых областях Украины ожидается похолодание - от до 5-7 градусов мороза ночью. При этом не порадует резким теплом и апрель.

"По началу апреля просчитывается ночной "минус" (1-3 градуса). Середина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями. Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет", - заявил народный синоптик.

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