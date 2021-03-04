В Киеве произошло ЧП на железнодорожном вокзале
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".
Так, по данным столичных источников, в Киеве на железнодорожном вокзале мужчине поездом отрезало ноги.
Отмечается, что пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии забрали медики скорой помощи в больницу.
Судя по фото, инцидент произошел на Центральном вокзале столицы.
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О причинах такой ситуации пока не сообщается.
"Была ли это попытка самоубийства или несчастный случай - пока неизвестно. На месте работает следственно-оперативная группа, которая и должна установить подробности инцидента", - говорится в сообщении.
О личности пострадавшего и его возрасте пока также информации нет.
Ранее также сообщалось, что в Киеве таксист в состоянии алкогольного опьянения сбил на переходе женщину с коляской. Авария произошла возле остановки Петра Запорожца на бульваре Перова. Таксист службы Bolt сбил маму с коляской. Проверка на драгере показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения - 2.71 промилле. Женщина успела толкнуть коляску на тротуар, а сама оказалась на капоте. К счастью, ребенок не пострадал, а женщину забрали на скорой с многочисленными повреждениями. Водитель пытался скрыться с места ДТП, однако его задержали.
Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.