В Киеве произошло ЧП на железнодорожном вокзале

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, по данным столичных источников, в Киеве на железнодорожном вокзале мужчине поездом отрезало ноги.

Отмечается, что пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии забрали медики скорой помощи в больницу.

Судя по фото, инцидент произошел на Центральном вокзале столицы.

О причинах такой ситуации пока не сообщается.

"Была ли это попытка самоубийства или несчастный случай - пока неизвестно. На месте работает следственно-оперативная группа, которая и должна установить подробности инцидента", - говорится в сообщении.

О личности пострадавшего и его возрасте пока также информации нет.

Ранее также сообщалось, что в Киеве таксист в состоянии алкогольного опьянения сбил на переходе женщину с коляской. Авария произошла возле остановки Петра Запорожца на бульваре Перова. Таксист службы Bolt сбил маму с коляской. Проверка на драгере показала, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения - 2.71 промилле. Женщина успела толкнуть коляску на тротуар, а сама оказалась на капоте. К счастью, ребенок не пострадал, а женщину забрали на скорой с многочисленными повреждениями. Водитель пытался скрыться с места ДТП, однако его задержали.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.