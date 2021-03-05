Молодая киевлянка выстрелила с пистолета посреди улицы

Как передает Politeka.net, кадры с места событий опубликовал "Киев. Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Обычные подростковые игры. Хорошо, что не попала в кого-то. Ничего же такого, да?", - говорится в подписи к посту.

На опубликованных кадрах видно, как молодая девушка нажимает на курок пистолета, размахивая оружием во все стороны.

Видео вызвало бурную реакцию общества. Украинцы в сети не подбирали слов, чтобы описать поведение юной нарушительницы.

"Надеюсь родители увидят свое животное, которое вырастили, и проведут воспитательную беседу", "Жаль она себя не прострелила", "Правильно, депутаты бегом закон о вольной продаже оружия, и увидите ещё не такое, будут отстреливать по подворотням", "Им нужно играть в русскую рулетку. Толку больше будет, убытка и ущерба меньше для окружающих", - писали в комментариях под видео.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.



