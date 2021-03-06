Под Киевом автомобиль сбил подростка

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

ДТП произошло в Вишневом на перекрестке улиц Европейской и Святошинской. Автомобиль Jeep сбил 15-летнего подростка, переходившего на зеленый свет.

Парень получил переломы обеих ног.

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После инцидента и до приезда полиции и скорой медицинской помощи дорогу перекрыли. Видео можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что Киевская область попала в оранжевую зону карантина

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

коронавирус, больница, врачи

В Киевской области с 4 марта начал действовать оранжевый уровень эпидемиологической опасности. Ситуация в регионе ухудшается и вскоре, возможно, придется ввести усиленные карантинные ограничения.

В столице за истекшие сутки, 4 марта, зарегистрировано 910 новых случаев заболевания коронавирусом, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.