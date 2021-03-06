На Киевщине сын до смерти избил родную мать

Как передает Politeka.net, подробности жуткого преступления рассказали в пресс-службе областной прокуратуры

Все произошло 1 марта в селе Даниловка.

"Между матерью и сыном, на почве неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого подозреваемый сначала набросился на бедную с кулаками, после чего схватил деревянную скалку и продолжил ею наносить удары по голове потерпевшей, пока последняя не перестала подавать признаков жизни", - говорится в сообщении.

После этого мужчина сбросил бездыханное тело мамы в выгребную яму.

Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы рассказывали, что на Тернопольщине сын убил собственного отца.

Мужчина почти не работал своей жизни и "сидел на шее" у своих пожилых родителей, которые обеспечивали его.

В очередной раз он выпивший вернулся домом и набросился на родителей с кулаками. Он бил отца на глазах у 74-летней матери и требовал денег на очередную бутылку.

Избитый пенсионер не дожил до утра.

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