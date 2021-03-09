Поступок женщины в Киеве вызвал недовольство в сети

Как передает Politeka.net, видео опубликовал "Киев. Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца.)



"На Русановке маман с ребенком гуляют. Сама мама стоит на берегу, а ребенка отправила играть на лед", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как маленький ребенок играет на льдине в опасной близости к открытой воде, в то время как женщина рядом разговаривает по телефону.

Украинцы в сети были поражены увиденным.

"Естественный отбор... В дикой природе тоже потомству грозит опасность, если мать отказывается либо сама уничтожает его", "Да уж, мать года", "Ну, наверное, телефонный разговор куда важнее ребенка", "Ещё нарожает, этот бракованный", - писали в комментариях под видео.

Стоит отметить, что в последнее время в Украине участились инциденты на опасному льду, а некоторые заканчиваются трагически.

Так, на Киевщине под лед провалились два ребенка. Одного удалось спасти, а другой, к сожалению, утонул.

Погибшей оказалась 11-летняя девочка.

Напомним, более 70 спасателей бросились на поиски киевлянина, работает техника: фото и подробности переполоха.

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