В Киеве 8 марта произошло ЧП, которое едва не закончилось трагедией
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КАРС "Киевская служба спасения".
Так, в понедельник, 8 марта, в Киеве во время прохождения квеста девушка оказалась закованной в ошейник. Чтобы вызволить ее, людям пришлось обращаться к спасателям.
Причиной ЧП стало то, что в ошейнике сломался замок.
"Невеселый квест. 8 марта в ходе квеста девушку приковали в ошейник, но замок в нем сломался. Сразу после вызова спасатели КАРС "Киевская служба спасения" выехали на место происшествия. Пострадавшей была оказана вся необходимая помощь со стороны спасателей. В случае чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефону 044-430-37-13, мы работаем круглосуточно", - напоминают киевлянам.
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Также были опубликованы фото, на которых можно увидеть, как спасатели вызволяют девушку из ошейника.
Ранее сообщалось, что молодая киевлянка выстрелила из пистолета посреди улицы. В Сети появились кадры, на которых видно, как молодая девушка нажимает на курок пистолета, размахивая оружием во все стороны. Такие "развлечения" киевлянки вызвали довольно бурную реакцию в сети.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.