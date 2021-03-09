В Киеве водитель маршрутки перевозил пассажиров на неисправном транспортном средстве, будучи в состоянии алкогольного опьянения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Так, киевские патрульные во вторник утром, 9 марта, заметили неисправный автобус "Богдан", который осуществлял перевозку пассажиров. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения.
Как показала проверка на драгере, показатель алкоголя у водителя в четыре раза превышал норму.
"Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат 0,82 промилле, что в 4 раза превышает разрешенный уровень", - говорится в сообщении.
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По данным патрульных, водителя маршрутки отстранили от управления. Патрульные составили на мужчину протокол по статье №130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и постановление по ч. 2 ст. 121 (Управление водителем транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, которое имеет неисправности) Куоап.
Также отмечается, что о данном событии информируют Департамент транспортной инфраструктуры и Государственную службу Украины по безопасности на транспорте.
Кроме того мы писали, что в Киеве произошло ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке общественного транспорта в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.