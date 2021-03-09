В Киеве 8 марта торговали цветами из Красной книги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевского эколого-культурного центра.

Так, в понедельник, 8 марта, КЭКЦ провел рейд в украинской столице и задержал продавцов, которые торговали краснокнижными цветами.

В частности, были задержаны двое торговцев из Черновицкой области, которые незаконно торговали краснокнижными растениями - шафраном Гейфеля. В ходе рейда было изъято 550 шафранов.

Отмечается, что нарушителям грозит штраф в размере 34 тысяч гривен.

"Только штрафами можно спасти десятки видов редких первоцветов, занесенных из-за жадности и глупости людей в Красную книгу. Кстати, когда мы несколько дней назад разместили пост в защиту первоцветов, некоторые несознательные граждане возмущались - мол, почему не даем заработать на продаже редких растений, если они якобы выращены на приусадебном участке?" - говорится в сообщении.

В КЭКЦ подчеркнули, что на самом деле на приусадебных участках никто не выращивает массово подснежники или другие первоцветы для продажи.

"Все они крадутся только из природы, причем самым варварским способом. Посмотрите на наши фото, сделанные нами во время рейда. Торговки-браконьеры вырвали в лесу шафраны Гейфеля с луковицами. Если бы они росли у них на участке, никто бы так цветы не рвал", - говорится в сообщении.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.