В Киеве разбили терминал для оплаты общественного туалета
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".
Так, в сети появилось видео, как в украинской столице мужчина после неудачной попытки заплатить за пользование туалетом решает просто разбить терминал.
Известно, что инцидент произошел на Контрактовой площади.
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На опубликованных кадрах можно увидеть, что мужчина сначала пытается заплатить с помощью смартфона, а потом отходит назад, разгоняется и бьет по терминалу ногой.
"В Киеве мужчина разнес терминал для оплаты туалета в переходе на Контрактовой площади. Сначала мужчина пытался заплатить с помощью смартфона, но что-то пошло не так... Видимо, очень припекло..." - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Броварском районе Киева во вторник, 9 марта, было совершено нападение на автозаправочную станцию. Так, около 06.00 утра на Броварской объездной произошла попытка разбойного нападения на АЗС "Мотто". Двое мужчин в черном забежали на АЗС, наставили пистолет на заправщика и забрызгали ему глаза газовым баллончиком, после чего хомутами связали ему руки.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.