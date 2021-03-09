В Киеве разбили терминал для оплаты общественного туалета

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Вартові еспресо".

Так, в сети появилось видео, как в украинской столице мужчина после неудачной попытки заплатить за пользование туалетом решает просто разбить терминал.

Известно, что инцидент произошел на Контрактовой площади.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что мужчина сначала пытается заплатить с помощью смартфона, а потом отходит назад, разгоняется и бьет по терминалу ногой.

"В Киеве мужчина разнес терминал для оплаты туалета в переходе на Контрактовой площади. Сначала мужчина пытался заплатить с помощью смартфона, но что-то пошло не так... Видимо, очень припекло..." - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Броварском районе Киева во вторник, 9 марта, было совершено нападение на автозаправочную станцию. Так, около 06.00 утра на Броварской объездной произошла попытка разбойного нападения на АЗС "Мотто". Двое мужчин в черном забежали на АЗС, наставили пистолет на заправщика и забрызгали ему глаза газовым баллончиком, после чего хомутами связали ему руки.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.