В Киеве расправились с отцом двоих детей
Как передает Politeka.net, подробности преступления рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Мужчина получил на улице удар ножом в живот и буквально истек кровью. Раненый, он еще сумел доползти до квартиры и упал без сознания прямо в объятия жены и тещи. Также у него было двое детей.
Во время допроса жены и тещи погибшего правоохранители заподозрили неладное: женщины путались в показаниях.
Как удалось выяснить правоохранителям, в убийстве мужчины была замешана именно его теща.
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"Она призналась, что в ходе конфликта, схватила кухонный нож и ударила зятя в живот", - рассказали в полиции.
49-летняя Оксана, которая работает в детской больнице, оказалась на скамье подсудимых, а ее дочь и вдова погибшего поступок мамы не осуждала.
Более того, по данным следствия, женщина помогала скрыть следы преступления, тем самым выгораживая мать.
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