На Киевщине разыскивают пропавших без вести несовершеннолетних украинок

Как передает Politeka.net , об этом сообщили на Facebook-страничке "Розшук дітей ГУНП в Київській області". Известно, что девочки утром, 9 марта, покинули место жительства «Детский дом семейного типа семьи Ставцевых» что в г. Борисполь, переулок Спортивный. На данный момент их место пребывания неизвестно.

Приметы Тамилы Стельмашенко: на вид 16 лет, рост 163 см, среднего телосложения, волосы длинные, прямые, крашеные в темный цвет, лицо овальное, глаза карие. Тамила была одета в черную куртку и джинсы, черные сапоги. С собой имеет наплечник серебристого цвета.