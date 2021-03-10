На Киевщине разыскивают пропавших без вести несовершеннолетних украинок
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке "Розшук дітей ГУНП в Київській області".
Известно, что девочки утром, 9 марта, покинули место жительства «Детский дом семейного типа семьи Ставцевых» что в г. Борисполь, переулок Спортивный. На данный момент их место пребывания неизвестно.
Приметы Тамилы Стельмашенко: на вид 16 лет, рост 163 см, среднего телосложения, волосы длинные, прямые, крашеные в темный цвет, лицо овальное, глаза карие.
Тамила была одета в черную куртку и джинсы, черные сапоги. С собой имеет наплечник серебристого цвета.
Приметы Алены Федоровой: на вид 17 лет, рост 163 см, среднего телосложения, волосы средней длины, прямые, окрашенные в черный цвет, лицо овальное, глаза зеленые.
Девочка была одета в черную длинную куртку, черные джинсы, зеленые сапоги. С собой имеет наплечник фиолетового цвета.
Если у вас есть любая информация о пропавших, обращайте на спецлинию полиции по номеру «102».
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.
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