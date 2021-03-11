В Киеве мужчине нанесли ножевое ранение прямо посреди дороги
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, на перекрестке улиц Малая Житомирская и Владимирский проезд произошел конфликт между двумя водителями. Во время ссоры один участник ударил ножом другого и скрылся. Уже через несколько минут на место происшествия прибыл экипаж патрульных полицейских и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.
На фоне этого инцидента по городу Киеву была немедленно введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию правонарушителя.
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"Мы выяснили, что между водителями возник конфликт, а затем драка. Злоумышленник сначала бил потерпевшего кулаками, а затем достал нож и ударил его в живот. Далее мужчина быстро сел в машину и скрылся, а 46-летнего пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали. В ходе первоочередных следственных и розыскных действий правоохранители задержали злоумышленника", - рассказали в полиции.
По данным правоохранителей, злоумышленником оказался 46-летний киевлянин, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту дела грозит до восьми лет лишения свободы.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.