В Киеве мужчине нанесли ножевое ранение прямо посреди дороги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, на перекрестке улиц Малая Житомирская и Владимирский проезд произошел конфликт между двумя водителями. Во время ссоры один участник ударил ножом другого и скрылся. Уже через несколько минут на место происшествия прибыл экипаж патрульных полицейских и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

На фоне этого инцидента по городу Киеву была немедленно введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию правонарушителя.

"Мы выяснили, что между водителями возник конфликт, а затем драка. Злоумышленник сначала бил потерпевшего кулаками, а затем достал нож и ударил его в живот. Далее мужчина быстро сел в машину и скрылся, а 46-летнего пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали. В ходе первоочередных следственных и розыскных действий правоохранители задержали злоумышленника", - рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленником оказался 46-летний киевлянин, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту дела грозит до восьми лет лишения свободы.

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Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

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