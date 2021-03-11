В Киеве в озере обнаружили тело 23-летнего парня

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Трагедия произошла в Оболонском районе столицы.

Так, в среду, 10 марта, в 14:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на озере Редькино, которое находится в Оболонском районе столицы, в воде обнаружили тело мужчины.

"К месту вызова было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. После проведения поисковых работ тело мужчины 1998 года рождения было найдено на расстоянии 300 м от берега, на глубине 19 м", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью специального водолазно достали тело утопленника, вытянули его на берег и передали следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая.

Сейчас информации о личности погибшего и причинах смерти нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве в урочище "Наталка" почти весь лед усеян рыбаками. Более 40 человек закрыли глаза на опасность и пытаются выловить рыбу, буря проруби на подтаявшем льду. Спасатели напоминают киевлянам об опасности на водоемах во время нынешних погодных условий.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.