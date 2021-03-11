В Киеве спасатели освободили ребенка из ловушки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, в среду, 10 марта, в 11.36 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме на улице Харьковское шоссе, 174-Б в Дарницком районе столицы, ребенок нуждается в помощи.
На место происшествия прибыли спасатели и установили, что в одной из квартир на 9-м этаже между дверью и дверной рамой у 3-летнего ребенка застряли пальцы правой руки. Придерживая руку ребенка, спасатели сняли с петель дверь и высвободили из ловушки малыша.
Также спасатели сообщили о еще одном случае спасения ребенка.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Виктор Павлик ошарашил кадром из родного дома, в каких условиях живет его мама: "Может, хоть стены побелите?"
Эллерт заставил Мишину визжать от восторга, сделав ей роскошный сюрприз в аэропорту: "Дурилка ты моя"
Кто скрывается в костюме Жабы в шоу "Маска", украинцы сообразили раньше Данилко и Винника: "Трое детей и..."
Трагедия в семье Джеджулы, праздничный день навсегда стал траурным: "Я говорил с ней, кричал, тряс..."
В этот же день, 10 марта, на улице Княжий затон, 4, в Дарницком районе столицы, в одной из квартир на 6-м этаже 10-этажного жилого дома голова ребенка 2017 года рождения застряла в домике для животных. Бойцы с помощью сабельной пилы и подручных средств осторожно высвободили голову ребенка.
"В обоих случаях медики осмотрели детей и установили, что их здоровью ничего не угрожало", - говорится в сообщении ГСЧС.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.