В Киеве спасатели освободили ребенка из ловушки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в среду, 10 марта, в 11.36 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме на улице Харьковское шоссе, 174-Б в Дарницком районе столицы, ребенок нуждается в помощи.



На место происшествия прибыли спасатели и установили, что в одной из квартир на 9-м этаже между дверью и дверной рамой у 3-летнего ребенка застряли пальцы правой руки. Придерживая руку ребенка, спасатели сняли с петель дверь и высвободили из ловушки малыша.

Также спасатели сообщили о еще одном случае спасения ребенка.

В этот же день, 10 марта, на улице Княжий затон, 4, в Дарницком районе столицы, в одной из квартир на 6-м этаже 10-этажного жилого дома голова ребенка 2017 года рождения застряла в домике для животных. Бойцы с помощью сабельной пилы и подручных средств осторожно высвободили голову ребенка.



"В обоих случаях медики осмотрели детей и установили, что их здоровью ничего не угрожало", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.