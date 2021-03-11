В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе сбили пенсионера
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Так, по данным правоохранителей, водитель автомобиля "Пежо" совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 69-летний пострадавший скончался в карете "скорой".
Смертельное ДТП произошло 10 марта на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе столицы. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и врачи.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Каждый день истощенного Чапкиса превратился в борьбу, сын просит срочных молитв: «Ребята, мы…»
Астафьева и Никитюк в бесстыжих мини затмили эффектными формами саму Каменских: "Банда красоток!"
Измученный Чапкис едва ходит и с трудом говорит, "Танців з зірками" больше не будет: "Молитесь.."
Одинокая "Холостячка" Мишина укатила за границу, попав в фильм ужасов наяву: «Все пропали…»
"По предварительной информации, водитель автомобиля "Пежо", 1986 года рождения, совершил наезд на мужчину, который перебегал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Во время госпитализации в медицинское учреждение от полученных травм 69-летний пострадавший скончался", - говорится в сообщении полиции.
Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке улиц Малая Житомирская и Владимирский проезд произошел конфликт между двумя водителями. Во время ссоры один участник ударил ножом другого и скрылся. 46-летнего пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.