Под Киевом авто врезалось в самолет, в результате чего тот загорелся

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Воздушного командования "Центр".

Известно, что ЧП произошло в среду, 10 марта.

Так, в 40-й бригаде тактической авиации Воздушного командования "Центр" после завершения летной смены в темное время суток произошло ЧП.

"В ходе буксировки самолета на авиационную стоянку произошло столкновение автомобиля с летательным аппаратом, в результате чего произошло возгорание, которое было своевременно локализовано силами пожарного подразделения части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ЧП пострадал водитель авто. Ему была оказана медицинская помощь, а на месте сейчас работают правоохранители.

"Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под опекой врачей. На месте происшествия работают правоохранители. В воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

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