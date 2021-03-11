Киевлян предупреждают об ухудшении погодных условий в столице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, в пятницу, 12 марта, в столице ожидается мокрый снег, порывы ветра и гололедица, о чем предупреждают специалисты Укргидрометцентра.

При этом в КГГА отметили, что "Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий: имеет 586 единиц специальной техники и работает в круглосуточном режиме.

Осадки в столице ожидаются уже утром, а ночью будет минусовая температура.

"По прогнозу синоптиков, осадки начнутся около 11 утра. Возможен мокрый снег с переходом в дождь. Температура ночью -6°С, днем -1°С – 0°С", - говорится в сообщении.

В КГГА заверили, что заранее, еще до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров.

Также городская власть обратилась к водителям, призывая быть особенно осмотрительными на дорогах.

"Водителей призывают быть осторожными на дорогах, а также по возможности не использовать собственные авто во время снегопада", - говорится в сообщении.

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