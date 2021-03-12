В Киеве произошел пожар в доме престарелых
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, в пятницу, 12 марта, в 5:51 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Лесозащитной, что в Подольском районе столицы.
На место происшествия прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Приехав на место вызова, бойцы установили, что горит крыша трехэтажного здания.
Во время тушения пожара с верхнего этажа были эвакуированы 65 человек и 15 человек персонала на первый этаж.
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В 6.55 спасатели локализовали пожар и в 7.17 – ликвидировали.
На месте было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.
"К счастью, жертв и пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается правоохранительными органами", - сообщают спасатели.
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