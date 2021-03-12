В Киеве водитель маршрутки перевозил пассажиров по городу, смотря за рулем футбол

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в Сети появилось фото, на котором можно увидеть, что водитель зафиксировал у руля свой смартфон, на котором во время движения общественного транспорта транслировался футбольный матч.

Отмечается, что такой "идейный" болельщик работает на маршруте №537(32).

"Одним глазом на дорогу, другим на футбол, а еще надо успевать деньги считать и сдачу давать. Киев, 537 (32) маршрутка. Кстати, Динамо пока летит 0:2", - говорится в подписи к фото.

"Профессионал", "Это смешно до первой аварии. А как же безопасность пассажиров?", "Кого-то жаба давит, что не столь универсален", "Вот видите, какие у нас талантливые люди. Процветать надо, а не деградировать Украине", "Надо срочно поднимать стоимость проезда, чтобы отправить пилотов маршруток на курсы повышения квалификации", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Киеве на перекрестке улиц Малая Житомирская и Владимирский проезд произошел конфликт между двумя водителями. Во время ссоры один участник ударил ножом другого и скрылся. 46-летнего пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.