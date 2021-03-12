В Киеве 14-летняя девочка решила свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Право на власть".

Так, в эфире украинского телеканала заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, что выяснилась причина недавней гибели 14-летней девочки на Борщаговке. В частности он сообщил, что столичная полиция проследила активность школьницы в соцсетях и узнала, что она страдала от неразделенной любви.

Как известно, трагедия произошла в среду, 9 марта. Тогда 14-летняя девочка в последний раз позвонила матери сказать, что скоро будет дома. Однако вместо этого она поднялась на 18-й этаж дома на бульваре Кольцова и прыгнула вниз.

По словам Геращенко, исходя из переписок девочки, было установлено, что она у нее были сильные чувства к 15-летнему мальчику. А когда ей показалось, что он ее бросил, ее это смертельно расстроило.

"Она решила, что единственный шанс ее жизни в 14 лет - это выпрыгнуть из окна 18-го этажа. Это реально страшно", - подытожил Геращенко.

По его словам, статистика подростковых суицидов в Украине за 2020 года измеряется сотнями, а а попыток суицидов было около тысячи. Геращенко призвал родителей максимально серьезно относится к каждому случаю, когда ребенок замыкается в себе, и оказывать им максимальную поддержку и понимание.

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