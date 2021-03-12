Под Киевом авто врезалось в военный самолет, из-за чего тот загорелся
Об этом сообщает Politeka с ссылкой на страницу Highlander Freeman в Twitter.
Информация об инциденте появилась вчера, 11 марта, а сейчас всплыли детали ЧП.
Так, на Киевщине водитель совершил ДТП на территории аэродрома воинской части, врезавшись в самолет Миг-29. При этом известно, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии.
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"Пьяный капитан выехал на своем Volkswagen Touran на территорию аэродрома воинской части. На рулевой дорожке водитель не справился с управлением и врезался в Миг-29. Пожарным пришлось тушить самолет, который загорелся", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадал самолет стоимостью более чем 20 млн долларов.
Также на опубликованных фото можно увидеть, что капитан был за рулем авто на "евробляхах".
Ранее сообщалось, что данное ЧП произошло в 40-й бригаде тактической авиации воздушного командования "Центр" после завершения летной смены в темное время суток. В в результате ЧП пострадал водитель авто. Ему была оказана медицинская помощь.
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