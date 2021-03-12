Киевляне устроили давку и потасовку под магазином секонд-хенда
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на один из столичных пабликов в соцсети.
Так, киевляне сняли на видео, как люди "идут на штурм" секонд-хенда в день завоза одежды.
Огромная толпа собралась у магазина в первый день завоза товара.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что люди устроили толкотню в очереди за вещами.
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Известно, что инцидент произошел вблизи со станцией метро "Харьковская".
Огромная толпа людей собралась у магазина секонд-хенд в первый день завоза товара. Люди пихались, толкались, чтобы первыми попасть в помещение и "отхватить" себе лучшие вещи по доступным ценам.
Автор публикации рассказал, что в какой-то момент с лестницы "полетел" парень.
"По лестнице тип полетел", - говорится в тексте на видео.
Ранее в сети появилось видео, как в украинской столице мужчина после неудачной попытки заплатить за пользование туалетом решает просто сокрушить терминал. Инцидент произошел на Контрактовой площади. Сначала мужчина пытался заплатить с помощью смартфона, но"что-то пошло не так".
Напомним, распродажа в секонд-хенде едва не закончился трагедией: обезумевшая толпа смела с пути женщину, видео.
Ранее Politeka писала, что днепряне "пошли штурмом" на секонд-хенд, кадры: "летят ограждения, все толкаются, звучит ругань...".
Также Politeka сообщала, что очередь в магазин ношеных вещей ошеломила харьковчан: "конец эпохи бедности".