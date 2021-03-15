Под Киевом произошло ДТП с участием маршрутки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в воскресенье, 14 марта, в Киевской области на Гостомельском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: маршрутка слетела с дороги, а после этого врезалась в билборд. Чтобы посмотреть видео с места ДТП, доскрольте новость до конца.

Известно, что авария случилась возле села Горенка в Киево-Святошинском районе, и что маршрутный автобус с пассажирами двигался в сторону Бучи.

На месте происшествия работали "скорая" и полиция. Медики оказывали помощь пострадавшим в ДТП, по предварительной информации, обошлось без серьезных травм.

"Серьезная авария с участием маршрутного автобуса произошла по дороге к Буче. Маршрутка слетела с дороги. Врачи осматривают участников ДТП", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в В Киеве водитель маршрутки перевозил пассажиров по городу, смотря за рулем футбол. Так, в Сети появилось фото, на котором можно увидеть, что водитель зафиксировал у руля свой смартфон, на котором во время движения общественного транспорта транслировался футбольный матч.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.