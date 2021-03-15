Под Киевом произошло ДТП с участием маршрутки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".
Так, в воскресенье, 14 марта, в Киевской области на Гостомельском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: маршрутка слетела с дороги, а после этого врезалась в билборд. Чтобы посмотреть видео с места ДТП, доскрольте новость до конца.
Известно, что авария случилась возле села Горенка в Киево-Святошинском районе, и что маршрутный автобус с пассажирами двигался в сторону Бучи.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
55-летний Павлик вывел из себя беременную жену, красотка слов не подбирала: «Пожалела уже, что…»
Роскошная Лопес задрала платье, сверкая прелестями без белья: "Снова в поиске мужа"
"Народ готовит самосуд": в селе, где нашли мертвой Машу Борисову, люди едва сдерживают себя
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
На месте происшествия работали "скорая" и полиция. Медики оказывали помощь пострадавшим в ДТП, по предварительной информации, обошлось без серьезных травм.
"Серьезная авария с участием маршрутного автобуса произошла по дороге к Буче. Маршрутка слетела с дороги. Врачи осматривают участников ДТП", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в В Киеве водитель маршрутки перевозил пассажиров по городу, смотря за рулем футбол. Так, в Сети появилось фото, на котором можно увидеть, что водитель зафиксировал у руля свой смартфон, на котором во время движения общественного транспорта транслировался футбольный матч.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.