В Киеве задержали мужчину, который воровал в парке кусты и продавал их торговцам цветами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу КП по УЗН Днепровского района.

"Охотника" за кустами обнаружили в столичном парке "Победа".

"Утро понедельника началось с очередного отчаяния... В очередной раз охраной КП СЗН Днепровского района в парке "Победа" задержано лицо, которое губит кусты самшита на партерной части парка. Эти похищенные кусты он продает в цветочные магазины по ул. Малышко и Попудренко", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что полиция отказывается открывать уголовное дело по факту данного преступления.

"Будьте сознательными - не покупайте цветы в магазинах, которые, экономя, обворовывают Ваши карманы. Просим распространить данную информацию для того, чтобы как можно больше людей узнали о данном преступлении", - призывают киевлян.

На фоне того, что полиция не хочет реагировать на факт угона кустов, злоумышленника решили сделать "известным" в сети.

Ранее сообщалось, что в Киеве 8 марта торговали цветами из Красной книги. Так, в понедельник, 8 марта, КЭКЦ провел рейд в украинской столице и задержал продавцов, которые торговали краснокнижными цветами - шафраном Гейфеля.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.