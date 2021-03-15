В Киеве огнем охватило здание больницы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Klymenko Time.

Так, появилась информация, что в Киеве загорелась больница №1. При этом пожар возник в палате с тяжелобольными пациентами.

"Наши подписчики сообщают о пожаре в Киевской городской больнице №1 на Красном Хуторе. По имеющейся информации, пожар произошел в палате с тяжелыми больными, на месте работают три пожарные машины. Видно дым из окон, но открытого огня нет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте ЧП возникли трудности с эвакуацией людей.

"По информации нашего подписчика, есть трудности с эвакуацией больных, потому что часть из них в тяжелом состоянии, и там есть кислородное оборудование. Его сейчас отключили, чтобы не допустить взрыва", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Киевом в воскресенье, 14 марта, поступило сообщение о возгорании в селе Низшая Дубечня. Пожар произошел на летней кухне в доме, находящемся по проспекту Мира. На вызов срочно прибыли спасатели, которые обнаружили на месте тело мужчины 1952 года рождения.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.

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