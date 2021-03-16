В столице полицейские задержали мужчину, который ножом ранил киевлянина и повредил два автомобиля

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, правоохранители рассказали, что злоумышленник приставал к прохожим, бил припаркованные авто палкой, а одному из пассажиров нанес удар ножом. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован в больничное учреждение, а правонарушителя доставили в полицейский участок.

По словам полицейских, они получили сообщение о том, что неизвестный ударил мужчину ножом в спину и скрылся.

Также неизвестный приставал к прохожим, провоцировал их на конфликт, а дальше повредил два автомобиля деревянной палкой. На требование водителя и пассажира прекратить свои действия мужчина не реагировал. Когда пассажир одного из авто отвернулся, злоумышленник достал нож и ударил его в спину. В результате 35-летнего пострадавшего медики доставили в больничное учреждение.

Правоохранители задержали 38-летнего уроженца Черкасской области. Известно, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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