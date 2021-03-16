Киевлянка нанесла ножевые ранение собственному сыну
О произошедшем в одной из квартир в Деснянском районе столице сообщил "Обозреватель".
По предварительной информации, между женщиной и ее сыном возникла ссора во время застолья.
"30-летний сын стал просить деньги у матери, а та, недолго думая, схватила кухонный нож и два раза ударила в грудь. Пострадавший с проникающими ранениями сам дозвонился в скорую помощь", – говорится в сообщении.
Известно, что его с травмами доставили в больницу, а его 62-летню мать, которая была в состоянии алкогольного опьянения, задержали.
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По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.
Как установили полицейские к смерти мальчика причастна его собственная мать.
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