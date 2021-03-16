Киевлянка нанесла ножевые ранение собственному сыну

О произошедшем в одной из квартир в Деснянском районе столице сообщил "Обозреватель".

По предварительной информации, между женщиной и ее сыном возникла ссора во время застолья.

"30-летний сын стал просить деньги у матери, а та, недолго думая, схватила кухонный нож и два раза ударила в грудь. Пострадавший с проникающими ранениями сам дозвонился в скорую помощь", – говорится в сообщении.

Известно, что его с травмами доставили в больницу, а его 62-летню мать, которая была в состоянии алкогольного опьянения, задержали.

полиция, полиция Украины

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Ранее мы рассказывали, что на Днепропетровщине мать задушила собственного ребенка из-за громкого плача.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии.

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Как установили полицейские к смерти мальчика причастна его собственная мать.

"Я убила сына, задушила его ремнем, чтобы он успокоился и не плакал", - рассказал женщина во время допроса.

Напомним, украинка с китайским вирусом ушла из жизни после родов: "без мамы осталось четверо детей", детали трагедии.

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Также Politeka писала, что из-за застолья в роддоме оборвались жизни матери и младенца.