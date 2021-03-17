В Киеве ветерану российско-украинской войны на Донбассе ошибочно насчитали почти 1 млн грн долга
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.
Журналисты рассказали, что Михаил - ветеран войны на Донбассе, там получил контузию, и теперь имеет инвалидность и живет на пенсию. О долге в почти миллион гривен мужчина узнал, когда обновил мобильное приложение "Дія". Согласно данным, он якобы задолжал 775 тысяч гривен.
Увидев сумму долга, киевлянин попытался выяснить, откуда взялись такие цифры, но в кабинеты чиновников попасть было не так легко. Один из них не ответил, а к другому мужчину просто не пустили.
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Принц Гарри после скандального интервью с Меган Маркл наконец поговорил с братом: "Королевская семья рада..."
"Холостячка" Мишина впервые показала свою дочь, трогательные кадры: "Сладкая моя девочка"
Винник раскрыл главную интригу своих отношений с юной красоткой из "Х-Фактора": "Что-то невероятное..."
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
Все началось еще три года назад, когда Михаил попал в ДТП. На месте аварии мужчина признал вину. За ремонт внедорожника оплатила страховая служба, сумма составила 90 тысяч гривен. Однако потерпевшая водитель Range Rover подала в суд с требованием доплатить ей еще 130 тысяч гривен. Первая инстанция иск не удовлетворила. Однако потом был другой суд, о котором ни киевлянина, ни его адвоката не известили.
"Суд прошел и меня признали виновным", - рассказал мужчина.
По решению Апелляционного суда, Михаил должен 130 тысяч, но не те, которые ему насчитали.
В структуре стало понятно, что сумма долга - техническая ошибка. Как оказалось, история Михаила - не единичный случай. Такая ситуация возникла из-за ошибки исполнителя. Затем в приложении "Дія" ее продублировал сотрудник предприятия информационной системы. Это госструктура, которая ведет реестры.
"На самом деле ситуация такова, что законом предусмотрено исправление арифметических и грамматических ошибок в документах", - сказала заместитель начальника управления Государственной исполнительной службы Киева.
Напомним, украинцам массово урезают субсидии, появились подробности: "чем выше тарифы, тем...".
Как сообщала Politeka, Рада приняла новый закон по алиментам: платить будут даже бабушки и отчимы.
Также Politeka писала, что украинцам озвучили правила по оформлению коммуналки, помощь получат не все: "если у вас...".