В Киеве ветерану российско-украинской войны на Донбассе ошибочно насчитали почти 1 млн грн долга

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Журналисты рассказали, что Михаил - ветеран войны на Донбассе, там получил контузию, и теперь имеет инвалидность и живет на пенсию. О долге в почти миллион гривен мужчина узнал, когда обновил мобильное приложение "Дія". Согласно данным, он якобы задолжал 775 тысяч гривен.

Увидев сумму долга, киевлянин попытался выяснить, откуда взялись такие цифры, но в кабинеты чиновников попасть было не так легко. Один из них не ответил, а к другому мужчину просто не пустили.

Все началось еще три года назад, когда Михаил попал в ДТП. На месте аварии мужчина признал вину. За ремонт внедорожника оплатила страховая служба, сумма составила 90 тысяч гривен. Однако потерпевшая водитель Range Rover подала в суд с требованием доплатить ей еще 130 тысяч гривен. Первая инстанция иск не удовлетворила. Однако потом был другой суд, о котором ни киевлянина, ни его адвоката не известили.

"Суд прошел и меня признали виновным", - рассказал мужчина.

По решению Апелляционного суда, Михаил должен 130 тысяч, но не те, которые ему насчитали.

В структуре стало понятно, что сумма долга - техническая ошибка. Как оказалось, история Михаила - не единичный случай. Такая ситуация возникла из-за ошибки исполнителя. Затем в приложении "Дія" ее продублировал сотрудник предприятия информационной системы. Это госструктура, которая ведет реестры.

"На самом деле ситуация такова, что законом предусмотрено исправление арифметических и грамматических ошибок в документах", - сказала заместитель начальника управления Государственной исполнительной службы Киева.

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