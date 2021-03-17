В Киеве пьяный водитель совершил ДТП и "прилег отдохнуть" на дорогу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в столице водитель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, на красный свет и через двойную сплошную полосу въехал в припаркованный автомобиль Hyundai, после чего "послал" правоохранителей и в течение четырех часов не мог подняться на ноги.

"Это не то, что вы подумали. Киев. Пьяный водитель на пустой дороге врезался в припаркованный автомобиль и лег отдыхать", - говорится в сообщении.

Как видно на опубликованном фото, мужчина "отдыхает" на асфальте прямо рядом с местом ДТП и разбитыми машинами.

Отмечается, что мужчина "послал всех полицейских и скорую помощь на три буквы".

"При этом четыре часа не мог подняться на ноги, так как состояние было критически пьяным! Страховки на авто KIA K5 (АА1492ХМ), конечно же, нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель маршрутки перевозил пассажиров по городу, смотря за рулем футбол. Так, в Сети появилось фото, на котором можно увидеть, что водитель зафиксировал у руля свой смартфон, на котором во время движения общественного транспорта транслировался футбольный матч.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.