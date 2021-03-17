Под Киевом в результате пожара погибли два человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в среду, 17 марта, в 06.55 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о возгорании котельной на предприятии в селе Головуров на ул. Лесной.

На место происшествия выехали спасатели, которые установили, что пожар был потушен силами местной пожарной охраны с. Головуров еще до прибытия подразделения ГСЧС.

Отмечается, что на месте было обнаружено тело погибшего мужчины и останки неизвестного лица.

Также спасатели рассказали, что огнем уничтожена кровать и внутренняя отделка помещения, повреждены два котла и оборудование.

"К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошло возгорание в селе Низшая Дубечня. Пожар произошел на летней кухне в доме, находящемся по проспекту Мира. На вызов срочно прибыли спасатели, которые обнаружили на месте тело мужчины 1952 года рождения.

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