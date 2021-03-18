В Киеве в результате пожара пострадал 32-летний мужчина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, в четверг, 18 марта, в 1.40 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом здании на бульваре Чоколовском, 11, что в Соломенском районе столицы.

Спасатели рассказали, что на место происшествия немедленно прибыли пожарные. На месте бойцы ГСЧС установили, что загорелся мусор в мусоросборнике на первом этаже многоэтажного дома. Во время тушения пожара спасателями был обнаружен в мусоросборнике мужчина 1989 года рождения, который с предварительным диагнозом отравление продуктами горения был госпитализирован в больницу.

Уже через полчаса после вызова, в 2.16 спасатели ликвидировали пожар. О причинах ЧП пока что нет информации.

"На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава. Причина возгорания сейчас устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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