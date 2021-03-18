В Киеве появился очередной "герой парковки", который оставил свой элитный электрокар на газоне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост жители столицы Евгения Ярового.

Так, киевлянин разместил на своей странице фото электомобиля, владелец которого решил его подзарядить прямо из своей квартиры на первом этаже.

На фото можно увидеть, что Tesla стоит на газоне под домом, а от нее идет провод в окно квартиры.

"Видимо, где-то здесь глубоко, но не очень, кроется большой секрет ментальности в симбиозе с современностью и отсутствия обращения критического мышления в первую очередь на себя... вот и бегаем по заколдованному кругу "почему бедные – потому что дураки, почему дураки – потому что бедные", – прокомментировал киевлянин.

На фото видно, что водитель Tesla оставил транспортное средство прямо под окном своей квартиры, чтобы спустить кабель для зарядки.

В комментариях киевляне высмеяли водителя элитного электромобиля, а также отметили, что если есть деньги на такое транспортное средство, то должны быть и средства на зарядку на соответствующих заправках.

"Не боится, что с пятого этажа что-то нечаянно выпадет?", "Не хватает хорошей жлобской пристройки с подвалом и забором", "Зажал бабло на гараж", "У нас такого лося уже попали жители дома", - пишут в комментариях.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.