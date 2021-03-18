В Киеве водитель маршрутки употреблял наркотики на конечной остановке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

Так, по данным патрульных, одним из первых будет отвечать за нарушение ПДД по новым штрафам в столице водитель маршрутного транспортного средства. Отмечается, что ему придется уплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Вчера, 17 марта, в полицию обратился гражданин, который утверждал, что собственными глазами видел водителя автобуса, который употреблял наркотики на конечной остановке.

Патрульные разыскали указанное транспортное средство на улице Привокзальной. По словам правоохранителей, водитель действительно имел признаки наркотического опьянения, однако отрицал, что употреблял наркотики. Проходить освидетельствование в установленном законом порядке он отказался.

"Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. За что теперь предусмотрена ответственность в 17 000 гривен с лишением права управления на 1 год", - говорится в сообщении.

Патрульные рассказали, что управление автобусом передали коллеге водителя, а о данном событии уже сообщили представителю перевозчика и патрульных из отдела безопасности дорожного движения.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполненная на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.