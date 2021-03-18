В Киеве пенсионер изменил до неузнаваемости лестничную клетку



Как передает Politeka.net, фото уникального дома в столице опубликовали в Facebook-сообществе "Клуб Коренного Киевлянина".

"Киевский Версаль ... на Дарнице", - говорится в подписи к посту.

На опубликованных кадрах видно, что стены подъезда украшены репродукциями картин известных художников, а рамки для них сделаны из лепнины.

Как оказалось, Владимир Чайка уже не первый год занимается обустройством подъезда. К пенсионеру нередко наведываются журналисты, а посмотреть на его творение приезжают люди со всей Украины.

Шедевр мужчина создавал за свой счет, а на создание его вдохновила супруга.

"Я мечтал жить в музее, среди картин. У меня просто время не было, но когда я вышел на пенсию, то стал свободным человеком", - говорил киевлянин в одном из интервью.

"Боже, какая красота. Это весь подъезд такой. Я бы хотела реально увидеть эту красоту", "Как же удается это сохранить от вандалов?", - писали в комментариях под фото.

