В Киеве пенсионер изменил до неузнаваемости лестничную клетку
Как передает Politeka.net, фото уникального дома в столице опубликовали в Facebook-сообществе "Клуб Коренного Киевлянина".
"Киевский Версаль ... на Дарнице", - говорится в подписи к посту.
На опубликованных кадрах видно, что стены подъезда украшены репродукциями картин известных художников, а рамки для них сделаны из лепнины.
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Как оказалось, Владимир Чайка уже не первый год занимается обустройством подъезда. К пенсионеру нередко наведываются журналисты, а посмотреть на его творение приезжают люди со всей Украины.
Шедевр мужчина создавал за свой счет, а на создание его вдохновила супруга.
"Я мечтал жить в музее, среди картин. У меня просто время не было, но когда я вышел на пенсию, то стал свободным человеком", - говорил киевлянин в одном из интервью.