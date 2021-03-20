В Киеве загорелось студенческое общежитие



Как передает Politeka.net, подробности ЧП рассказали на Facebook-страничке Главного управления ГСЧС Украины в столице.



Сообщение о пожаре на ул. Образования, 5 поступило спасателям днем, 19 марта.

"На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова. По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на 3 этаже 3-этажного здания", - говорится в сообщении.

Шестерых студентов пришлось эвакуировать с горящего здания, остальные жильцы покинули общежитие еще до приезда спасателей.



К счастью, пожар обошёлся без человеческих жертв.

Ранее мы рассказывали, что в 9-этажном жилом здании на бульваре Чоколовском, 11 загорелся мусор в мусоросборнике на первом этаже.

Во время тушения пожара спасателями был обнаружен в мусоросборнике мужчина 1989 года рождения, который с предварительным диагнозом отравление продуктами горения был госпитализирован в больницу.

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