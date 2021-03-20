В Киеве загорелось студенческое общежитие
Как передает Politeka.net, подробности ЧП рассказали на Facebook-страничке Главного управления ГСЧС Украины в столице.
Сообщение о пожаре на ул. Образования, 5 поступило спасателям днем, 19 марта.
"На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова. По прибытию первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на 3 этаже 3-этажного здания", - говорится в сообщении.
Шестерых студентов пришлось эвакуировать с горящего здания, остальные жильцы покинули общежитие еще до приезда спасателей.
К счастью, пожар обошёлся без человеческих жертв.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Мерседес с людьми улетел в реку на Одесчине, есть жертвы: "Ехали с поминок девушки"
"Лохматая" Билык удивила внешностью в романтичном образе: "Вообще не похожа на себя"
Раскованная Анджелина Джоли опасно наклонилась, едва не вывалив свое "богатство" из декольте: "Любим и хотим..."
Кто скрывается в костюме Ворона в шоу "Маска": в сети рассекретили имя звездного участника, "Юра, прости..."
Ранее мы рассказывали, что в 9-этажном жилом здании на бульваре Чоколовском, 11 загорелся мусор в мусоросборнике на первом этаже.
Во время тушения пожара спасателями был обнаружен в мусоросборнике мужчина 1989 года рождения, который с предварительным диагнозом отравление продуктами горения был госпитализирован в больницу.
Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.
Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.
Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли двери и...".