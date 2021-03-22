В Киеве произошел серьезный пожар, в результате которого левый берег столицы затянуло дымом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, в сети появилась информация, что в частном секторе Осокорки скорее всего загорелась чья-то дача.

"Всегда выбирайте меры противопожарной безопасности и держите на даче хороший огнетушитель, а лучше два", - призвали киевлян.

Известно, что пожар произошел в воскресенье, 21 марта.

Очевидцы происшествия сняли на видео пожар и задымленную местность.

Впоследствии появилось фото пожара, на котором отчетливо видно большой дом, который охвачен огнем. О пострадавших в результате ЧП пока что информации нет.

Ранее мы рассказывали, что в 9-этажном жилом доме на бульваре Чоколовском, 11, загорелся мусор в мусоросборнике на первом этаже.

Во время тушения пожара спасателями был обнаружен в мусоросборнике мужчина 1989 года рождения, который с предварительным диагнозом отравление продуктами горения был госпитализирован в больницу.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.

Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.

Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли дверь и...".