В Киеве мужчина спас ребенка на льду с помощью спиннинга
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Так, по данным столичных источников, мальчика отнесло на 20 метров от берега на льдине.
Глубина водоема в месте, где в то время находился ребенок, была около 15 метров, поэтому все могло закончиться трагически. Однако, к счастью, ребенка удалось спасти.
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"Лед под ним начал трещать, глубина реки в том месте - 10-15 метров. Мужчины, которые заметили ребенка на льдине, придумали, как его спасти - бросили мальчику шнур спиннинга, за который тот и ухватился. Тогда рыбак и смог подтянуть ребенка на льду к берегу. Причем операция по спасению получилась удачной с первого раза", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 15 марта в 18.25 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района Киевской области поступило сообщение о том, что на льдине возле села Сухолучье в районе Киевского водохранилища находятся двое местных рыбаков и не могут самостоятельно добраться до берега. Спасателями было установлено, что расстояние от берега до льдины составляет ориентировочно 1,5 км.
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