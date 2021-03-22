В Киеве мужчина спас ребенка на льду с помощью спиннинга

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Так, по данным столичных источников, мальчика отнесло на 20 метров от берега на льдине.

Глубина водоема в месте, где в то время находился ребенок, была около 15 метров, поэтому все могло закончиться трагически. Однако, к счастью, ребенка удалось спасти.

"Лед под ним начал трещать, глубина реки в том месте - 10-15 метров. Мужчины, которые заметили ребенка на льдине, придумали, как его спасти - бросили мальчику шнур спиннинга, за который тот и ухватился. Тогда рыбак и смог подтянуть ребенка на льду к берегу. Причем операция по спасению получилась удачной с первого раза", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 15 марта в 18.25 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района Киевской области поступило сообщение о том, что на льдине возле села Сухолучье в районе Киевского водохранилища находятся двое местных рыбаков и не могут самостоятельно добраться до берега. Спасателями было установлено, что расстояние от берега до льдины составляет ориентировочно 1,5 км.

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