В Киеве за сутки было подтверждено более тысячи новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Так, по данным городского головы, в столице за прошедшие сутки, 22 марта, было подтверждено 1050 новых случаев заболевания коронавирусом, а в целом за все время пандемии вирус подтвердился у 154 036 людей.

Кличко также рассказал, что в частности за сутки заболели 584 женщины, 408 мужчин и 58 детей.

Также стало известно, что в понедельник в столице в течение суток было подтверждено 32 летальных случая от вируса, а всего за все время пандемии от осложнений, вызванных ковидом, умерли 3114 киевлян.

Кличко рассказал, что в течение суток было госпитализировано 104 пациентов с ковидом.

"528 госпитализированных с подозрением на COVID. 845 преодолели коронавирус (всего 102 789)", - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, какие районы столицы выбились в "лидеры" по количеству новых больных.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (232), Деснянском (190) и в Днепровском (148)", - рассказал Кличко.

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