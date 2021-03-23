В Киеве не планируют вводить пропуска для права на проезд в общественном транспорте, однако при определенных условиях это возможно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Цензор.нет".

Так, в эфире одного из украинских телеканалов первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник рассказал, что ведение спецпропусков в общественном транспорте столицы пока не планируется. Тем не менее, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то такие пропуска все же могут ввести.

Отвечая на вопрос, планируют ли власти столицы вводить спецпропуски, Поворозник сказал, что пока в этом нет необходимости.

"Пока еще нет, но если ситуация не будет улучшаться в части заболеваемости и госпитализаций, будем вводить и спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, будем переходить на спецрежим работы транспорта", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в столице за прошедшие сутки, 22 марта, было подтверждено 1050 новых случаев заболевания коронавирусом, а в целом за все время пандемии вирус подтвердился у 154 036 людей.

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