В Киеве возникла новая угроза взрыва

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "Страна".

Так, в понедельник, 22 марта, неизвестный угрожал взорвать здание украинского парламента. Письмо с угрозами поступило на официальную электронную почту столичной полиции.

Злоумышленник рассказал правоохранителям, что предотвратить взрыв могут только 10 миллионов гривен. Кроме того, по данным источников в правоохранительных органах, в письме было указано, что его автор - Александр Александрович Мельниченко. Мужчина даже указал свою дату рождения - 25 февраля 1975 года рождения.

"Сегодня утром я заложил возле здания Верховной Рады самодельное взрывное устройство с часовым механизмом. Собираюсь взорвать его с целью убийства депутата Верховной Рады (автор не стал рассказывать, о чьей именно гибели он "мечтает", - ред.). Мои требования - 10 млн гривен наличными. Место, где оставить деньги, можете уточнить по данному адресу. Прошу не делать шагов для моего задержания, так как при мне находится лицо, которое я буду использовать в качестве заложника", - написал он.

Вероятно, эту угрозу не восприняли всерьез, потому что ни нардепов, ни персонал не эвакуируют. Однако проводятся обследования помещений и прилегающей территории со служебными собаками.

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