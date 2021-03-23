В Киеве стало известно о судьбе полицейского, который ударил и повалил на пол женщину без маски

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице полицейский, применивший силу к посетительнице киевского супермаркета, был уволен.

Кроме того, был снят с должности и непосредственный руководитель правоохранителя, а начальнику столичного управления полиции охраны объявили выговор.

"Вчера в средствах массовой информации появилась публикация с видео, где сотрудник полиции охраны в супермаркете применил силу к женщине, которая в торговом зале отказывалась надеть маску. Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейский, применивший силу по отношению к женщине, уже был уволен.

"Также снят с должности его непосредственного руководителя и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны. Проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручено сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции", - говорится в сообщении.

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