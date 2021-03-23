Как известно, в Киеве с 20 марта ужесточили карантин, однако существует вероятность выведения столицы из "красной" зоны

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал, при каких обстоятельствах Киев может оказаться вне "красной" зоны.

Известно, что город находится в указанной зоне с 23-го марта. В таком режиме столица будет жить следующие пять дней, а потом ограничения могут снова ослабиться, пишет РБК-Украина. По словам Поворозника, это будет возможно, если улучшатся показатели правительственного постановления. Только после этого Киев может перейти к более мягкому режиму.

Однако, если ситуация ухудшится, меры будут только ужесточаться.

Как отметил замглавы КГГА, дополнительными ограничениями могут стать - полная остановка общественного транспорта. К слову, пока через Киев ходят пассажирские поезда, работает городской транспорт, несмотря на "красный" статус.

В столице могут смягчиться меры, если в течение трех дней загруженность спецбольниц составит менее 65%, за неделю тестирований будет проведено более 300 на 100 тыс. населения, а позитивных тестов окажется меньше 20%.

Кроме того, госпитализаций за неделю должно быть меньше 60 на 100 тыс. населения и максимум на 50% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Отметим, ранее Николай Поворозник сообщил, что ведение спецпропусков в общественном транспорте столицы пока не планируется. Однако если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то такие пропуска все же могут ввести.

Напомним про ужесточение карантина в Украине, что будет с транспортом: «Кабмин принял решение…»

Как сообщала Politeka, третий локдаун не за горами: в МОЗ снова обновили карантинное зонирование, "красных зон" стало больше.

Также Politeka писала, что в СНБО сделали важное заявление про тотальный локдаун в Украине,: "На этой неделе..."