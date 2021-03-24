В Киеве на пешеходном переходе сбили женщину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в украинской столице на нерегулируемом пешеходном переходе, вблизи со станцией метро "Черниговская", произошло ДТП.

Сначала появилась информация, что таксист на автомобиле Toyota сбил женщину, которая переходила дорогу, однако впоследствии стало известно, что наезд совершил водитель фуры. Пострадавшую госпитализировали, на месте работает полиция.

На кадрах, опубликованных с места аварии, можно увидеть, что на место приехала скорая и забрала пострадавшую в результате ДТП женщину.

При этом в комментариях утверждают, что женщину на самом деле сбила фура, которая оставила место аварии, а таксист остановился, чтобы помочь.

"Вы обалдели, свидетели?! Ее фура сбила и покинула место ДТП. Таксист остановился помощь оказать", - пишут под видео.

"По предоставленной информации от свидетеля, женщину-пешехода сбил грузовик, водитель которого скрылся с места, а водитель такси наоборот - остановился и вызвал скорую. Извиняемся за неточности", - уточнили позже.

Ранее сообщалось, что рядом с Дворцом Украины произошло сразу две аварии. Первое ДТП произошло во время погони за автомобилем Hyundai. Полицейские на Mitsubishi въехали в Peugeot. Также во время бегства от правоохранителей водитель Hyundai влетел в припаркованный атвомобиль Toyota.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.