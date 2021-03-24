В Киеве из-за усиления карантина общественный транспорт проезжает мимо остановок, и люди не могут выехать из спальных районов столицы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Киеве на Окружной сняли видео, на котором можно увидеть, что люди на остановке общественного транспорта уже бросаются на правоохранителей, которые штрафуют водителей маршруток за превышение "лимита" на пассажиров в салоне.

"По словам автора, полиция штрафует водителей маршруток, у которых заполнено 50% мест в салоне. Из-за этого водители других маршруток просто не останавливаются на остановках. А из-за этого люди не могут выехать с остановок. Происходит то, что происходит", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник рассказал, что ведение спецпропусков в общественном транспорте столицы пока не планируется. Тем не менее, если ситуация с коронавирусом и госпитализациями будет ухудшаться, то такие пропуска все же могут ввести - вплоть до остановки транспорта и перехода на спецрежим работы.

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