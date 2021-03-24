В Киеве COVID-больницы уже загружены на 100%, и пациентов приходится размещать прямо в коридорах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Украина 24".

Так, заместитель городского головы Владимир Бондаренко рассказал, что больницы Киева, перепрофилированные под оказание помощи больным с COVID-19, заполнены на 100%, и теперь резервные койки размещают в коридорах медучреждений.

"Опорные больницы Киева загружены на 100%, там кровати уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем. Загруженность больниц, куда доставляют больных с подозрением, колеблется на уровне 76-80%", - сообщил заместитель Кличко.

По словам Бондаренко, пациентов из Киева не будут возить в областные больницы, как в Харьковской области, поскольку там ситуация не лучше.

"Дополнительных договоренностей с Киевской областью в данном случае не может быть, поскольку там также загружены практически все койко-места. Сейчас мы открываем резервы, это установка дополнительных кроватей в коридорах", - сказал он.

По словам Бондаренко, городские власти Киева ожидают от правительства решения о перепрофилировании под COVID-19 ведомственных больниц, где есть около 11 тысяч койко-мест.

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