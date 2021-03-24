В Киеве ученики младших классов смогут снова пойти в школу уже с понедельника, 29 марта
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Так, городской голова сообщил, что в Киеве для учеников 5-11 классов обучение начнется с 25 марта - в дистанционном формате.
Что же касается учеников младших классов, они могут вернуться в учебные заведения уже с понедельника, но только при условии, что ситуация с коронавирусом в столице не ухудшится.
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"Ученики же младшей школы, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, сядут за парты уже в следующий понедельник. Для учителей, руководителей учебных заведений подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов", - подчеркнул Кличко.
Ранее заместитель Кличко Владимир Бондаренко сообщил, что больницы Киева, перепрофилированные под оказание помощи больным COVID-19, заполнены на 100%, и теперь резервные койки размещают в коридорах медучреждений. По словам Бондаренко, пациентов из Киева не будут возить в областные больницы, как в Харьковской области, поскольку там ситуация не лучше.
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