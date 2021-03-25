В украинской столице коронавирус продолжает набирать обороты

Как передает Politeka, об этом свидетельствуют данные, обнародованные мэром Киева Виталием Кличко.

Так, по данным городского головы, в течение минувших суток, 24 марта, в Киеве было подтверждено 1267 новых случаев заболевания коронавирусом, а в целом за все время пандемии болезнь подтвердилась у 156 603 киевлян.

Также Кличко сообщил, что в течение суток заболели 726 женщин, 475 мужчин и 66 детей.

Кроме того, известно, что в течение суток в столице было зафиксировано 35 летальных исходов от вируса, а всего за все время пандемии от осложнений, вызванных ковидом, умерли 3198 киевлян.

Также мэр столицы рассказал о 144 госпитализированных больных за прошедшие сутки, и еще 370 человек были госпитализированы с подозрением на коронавирус.

За сутки 600 киевлян преодолели коронавирус, а всего за все время пандемии 103 722 жителя столицы вылечились от ковида.

Кличко также рассказал о трех районах столицы, где был зафиксирован наибольший прирост больных.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах Дарницком (259), Днепровском (165) и Деснянском (160)", - говорится в сообщении мэра.

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